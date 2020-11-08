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"حمد الله" في منافسة حامية مع 6 نجوم على لقب الأفضل بدوري أبطال آسيا 2020

Time منذ ساعة
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"حمد الله" في منافسة حامية مع 6 نجوم على لقب الأفضل بدوري أبطال آسيا 2020

نواف السالم (صدى):
دخل اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله نجم النصر في منافسة حامية مع 6 منافسين على لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال آسيا 2020 .

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على " تويتر " عن أسماء النجوم المشاركين في المنافسة مع حمد الله وهم : بغداد بونجاح لاعب السد القطري ، وويلتون لاعب الشارقة الإماراتي ، والمعز علي لاعب الدحيل القطري ، وإيجور سارجييف لاعب باختاكور ، وبيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي دبي ، وأمير رسلان لاعب الإستقلال .

ولفت " حمد الله " الأنظار خلال بطولة آسيا عندما قاد النصر للمربع الذهبي قبل أن يخسر أمام بيرسبوليس ، فضلاً عن أهدافه مع النصر وحصاده المركز الأول في التسديد ومراوغاته الكروية التي تعدت 33 مراوغة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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