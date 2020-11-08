"حمد الله" في منافسة حامية مع 6 نجوم على لقب الأفضل بدوري أبطال آسيا 2020

نواف السالم (صدى):
دخل اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله نجم النصر في منافسة حامية مع 6 منافسين على لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال آسيا 2020 .
وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على " تويتر " عن أسماء النجوم المشاركين في المنافسة مع حمد الله وهم : بغداد بونجاح لاعب السد القطري ، وويلتون لاعب الشارقة الإماراتي ، والمعز علي لاعب الدحيل القطري ، وإيجور سارجييف لاعب باختاكور ، وبيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي دبي ، وأمير رسلان لاعب الإستقلال .
ولفت " حمد الله " الأنظار خلال بطولة آسيا عندما قاد النصر للمربع الذهبي قبل أن يخسر أمام بيرسبوليس ، فضلاً عن أهدافه مع النصر وحصاده المركز الأول في التسديد ومراوغاته الكروية التي تعدت 33 مراوغة .