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تغريم لاعبي النصر وإيقاف لاعب العين

Time منذ ساعة
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تغريم لاعبي النصر وإيقاف لاعب العين

الرياض (صدى):
أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق العين يحيى علي الكعبي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وغرمته بمبلغ 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب فريق الفتح ضمن مواجهة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وغرمت اللجنة كذلك لاعب فريق ضمك إبراهيم شنيحي بمبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الهلال ضمن مواجهة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة, في قرار غير قابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة لاعبًا فريق النصر أيمن يحيى و"الأرجنتيني" غوانزالو مارتينيز بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقهما مع الشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة, في قرار غير قابل للاستئناف.

وأصدرت لجنة الانضباط كذلك قرارًا بإيقاف مسؤول نادي الجيل أحمد التركي (3) ثلاث مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها, وتغريمه بمبلغ 500 , 22 ريالا, لمحاولته الاعتداء على مسؤولي المباراة التي جمعت فريقه مع عرعر ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة, في قرار قابل للاستئناف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

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