لوكاس فيريسيمو يُفضل أوروبا على أموال النصر

نواف السالم (صدى):
يُنافس نادي النصر، نادي بنفيكا البرتغالي، لضم مدافع نادي سانتوس البرازيلي لوكاس فيريسيمو في الميركاتو الشتوي القادم.
وأوضحت صحيفة A bola البرتغالية، أن النصر قدّم عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو لضم اللاعب، في حين يُريد بنفيكا استعارته فقط.
وكشفت الصحيفة في تقرير ترجمته "صدى"، أن النادي البرتغالي عرض استعارته لمدة موسم واحد فقط بين يناير 2021 ويناير 2022، مع خيار شراء إلزامي بقيمة 6.5 مليون يورو تُدفع على أقساط.
من ناحية أخرى، عرض النصر 2.5 مليون يورو، ستضاف إليها ثلاثة ملايين يورو أخرى عندما يصل اللاعب إلى المملكة في يناير.
وأكدت أن اللاعب يريد الانضمام إلى بنفيكا ومن ثم ينطلق إلى أوروبا، إلا أن عرض النصر سيكون له الأفضلية عند إدارة سانتوس.
يُذكر أن النصر كان قد حقق أمس السبت، أول فوز له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف 3 نقاط من القادسية، ليتقدم إلى المركز الـ13 في جدول الترتيب.