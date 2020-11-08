أحمد موسى يعلن رحيله عن النصر رسمياً

نواف السالم (صدى):
أعلن النجم النيجيري أحمد موسى اليوم الأحد رحيله عن نادي النصر رسمياً .
وودع "موسى " جماهير العالمي وزملائه في رسالة عبر حسابه على " تويتر " ، قائلاً : أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي في النصر والإدارة وكافة الجماهير، لقد كانت تجربة النصر رائعة، في ظل الدعم والحب والرعاية، لقد كان من دواعي سروري خوض تلك التجربة وأن ممتن للغاية، حظًا سعيدًا للنصر .
وكان موقف اللاعب قد شكل جدل كبير مؤخراً وسط إنتقادات لإدارة النصر لعدم توضيح رحيله من عدمه ، فيما قال اللاعب سابقاً أنه في إجازة مدفوعة الأجر .
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