الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1956
Comment 2
«الصحة»: تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 420 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 337,386 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5540 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى إصابات عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ 62 إصابة جديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. تسلم اياديهم ..
الملل5
اخذ ربع مليار وراح من دلاختنا وغباءنا اللامحدود كان. عملت المبلغ مشاريع تنموية داخل النادي
الملل5
شوف المسافه بينه وبين الطريق لو طاح صخرة ما يوصل للطريق عندنا الطريق ملاصق بجنب الجبل في الطريق يخرج من السيارة لحم مفروم للسمبوسة بس ناقص بصل ويقدونس
عادل عبدالحي حمزة
خامسا : منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد يه تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند ( ثالثا ). أو الوعد به
عادل عبدالحي حمزة
2- وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: ( الدفعات الثانية عن عقود الرعاية والاستثمار " المصادق عليها من الوزارة " وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد کامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافات والنفقات المرتبطة بالأداء. المكافأت

أخر الأخبار

بالفيديو.. متحدث التجارة: 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. متحدث التجارة: 10 آلاف ريال غرامة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية
Time منذ 16 دقيقة Views 1278
وظيفة شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين بجدة 
وظيفة شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين بجدة 
Time منذ 22 دقيقة Views 1314
الصحة تحذر من 3 تصرفات كارثية في التجمعات تعرض الجميع للخطر (فيديو)
الصحة تحذر من 3 تصرفات كارثية في التجمعات تعرض الجميع للخطر (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1362
وزارة الرياضة تقر محظورات لضمان عدم وقوع الأندية في مديونيات
وزارة الرياضة تقر محظورات لضمان عدم وقوع الأندية في مديونيات
Time منذ 31 دقيقة Views 1486
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم إبراهيم القفاري
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم إبراهيم القفاري
Time منذ 41 دقيقة Views 1611
رجل يغتصب طفلة ويجبرها على معاشرته كالأزواج: «ممارستها للتمارين أغرتني»
رجل يغتصب طفلة ويجبرها على معاشرته كالأزواج: «ممارستها للتمارين أغرتني»
Time منذ 44 دقيقة Views 1228
فرض جزاءات مالية بقيمة 145 مليون ريال ضد 16 مخالفًا لنظام السوق المالية
فرض جزاءات مالية بقيمة 145 مليون ريال ضد 16 مخالفًا لنظام السوق المالية
Time منذ 51 دقيقة Views 1341
"إدواردو " يتحدث عن رامون دياز وفترته الناجحة مع الهلال
"إدواردو " يتحدث عن رامون دياز وفترته الناجحة مع الهلال
Time منذ 54 دقيقة Views 1648
لحظة انفجار داخل مصنع
لحظة انفجار داخل مصنع
Time منذ 54 دقيقة Views 336
كاميرا مراقبة توثق حادث مُميت
كاميرا مراقبة توثق حادث مُميت
Time منذ 55 دقيقة Views 333