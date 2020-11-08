وظائف شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن طرح وظائف متعددة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الهيئة بالرياض، لحملة البكالوريوس بدون خبرة.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي سلامة أغذية - وظائف متعددة (Food Safety Specialist)، المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (سلامة أغذية، مايكروبيولوجي أغذية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة)؛ فضلًا عن أخصائي إدارة أزمات - وظائف متعددة (Crisis Management Specialist)، المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أزمات، إدارة مخاطر، إدارة طوارئ وكوارث، استمرارية الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
واشترطت هيئة الغذاء والدواء، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى، ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً؛ بينما التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي من هنــــــــا .