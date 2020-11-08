الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

Time منذ ساعة
Views 1652
وظائف شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن طرح وظائف متعددة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الهيئة بالرياض، لحملة البكالوريوس بدون خبرة.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي سلامة أغذية - وظائف متعددة (Food Safety Specialist)، المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (سلامة أغذية، مايكروبيولوجي أغذية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة)؛ فضلًا عن أخصائي إدارة أزمات - وظائف متعددة (Crisis Management Specialist)، المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أزمات، إدارة مخاطر، إدارة طوارئ وكوارث، استمرارية الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

واشترطت هيئة الغذاء والدواء، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى، ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً؛ بينما التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي من هنــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... وين رايحة ذي باليل وفي بر
عبدالله الناصر / حائل
يتسول الجنسيه
سعد
السومه اسد على العين ولكنه قط على الفرق الكبيره
QLQ
... وكورونا
سعد الشمري
بعد تمخض وتعسر طويل فاذا به يتغوط من فمه اجدعوه في مكب ....... انتهى

أخر الأخبار

رئيس وزراء إثيوبيا يُقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش
رئيس وزراء إثيوبيا يُقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش
Time منذ 51 ثانية Views 1027
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
Time منذ 6 دقائق Views 1136
بالفيديو.. خبير تغذية يصحح معلومات خاطئة عن طرق إنقاص الوزن
بالفيديو.. خبير تغذية يصحح معلومات خاطئة عن طرق إنقاص الوزن
Time منذ 12 دقيقة Views 1258
انتقادات توجه لـ "لجين عمران" بعد نشرها فيديو لرقص مهيرة عبدالعزيز وزوجها
انتقادات توجه لـ "لجين عمران" بعد نشرها فيديو لرقص مهيرة عبدالعزيز وزوجها
Time منذ 17 دقيقة Views 453
توفير جهاز جديد بالذكاء الإصطناعي لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام
توفير جهاز جديد بالذكاء الإصطناعي لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام
Time منذ 23 دقيقة Views 1341
بنتلي تخطط لإنتاج أولى سياراتها الكهربائية
بنتلي تخطط لإنتاج أولى سياراتها الكهربائية
Time منذ 35 دقيقة Views 1209
خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الأربعاء المقبل
خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الأربعاء المقبل
Time منذ 40 دقيقة Views 1358
أحمد موسى يعلن رحيله عن النصر رسمياً
أحمد موسى يعلن رحيله عن النصر رسمياً
Time منذ 43 دقيقة Views 1762
بالصور.. القبض على أخطر مراهق بريطاني
بالصور.. القبض على أخطر مراهق بريطاني
Time منذ 48 دقيقة Views 395
بالفيديو .. حلا الترك تشوق جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة
بالفيديو .. حلا الترك تشوق جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة
Time منذ 55 دقيقة Views 1654