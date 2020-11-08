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ضبط عددًا من باعة الحطب لمخالفتهم نظام المراعي والغابات بالرياض

Time منذ ساعة
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ضبط عددًا من باعة الحطب لمخالفتهم نظام المراعي والغابات بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

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QLQ
... وين رايحة ذي باليل وفي بر
عبدالله الناصر / حائل
يتسول الجنسيه
سعد
السومه اسد على العين ولكنه قط على الفرق الكبيره
QLQ
... وكورونا
سعد الشمري
بعد تمخض وتعسر طويل فاذا به يتغوط من فمه اجدعوه في مكب ....... انتهى

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