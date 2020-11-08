استدعاء الطريس لمعسكر الأخضر تحت 23 عاما

ماجد محمد (صدى):
قرر مدرب المنتخب الوطني تحت 23 سنة، سعد الشهري، استدعاء لاعب فريق الهلال، فواز الطريس، للمعسكر الإعدادي بمدينة جدة .
وكان المدرب قد استقر على أسماء اللاعبين في المعسكر ومنهم أمين البخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، وفهد الحربي، وعبدالإله العمري.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب يوم غد، الإثنين، معسكره الإعدادي، والذي يمتد حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.