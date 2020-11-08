الأعداد السابقة للصحيفة

وفد وزاري يبدأ اليوم زيارة رسمية للعراق

Time منذ ساعتين
Views 1310
وفد وزاري يبدأ اليوم زيارة رسمية للعراق

بغداد (صدى):
يبدأ اليوم وفد وزاري سعودي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة.

ويضم الوفد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

كما ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

أخر الأخبار

الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
Time منذ 4 دقائق Views 1077
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
Time منذ 9 دقائق Views 1262
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
Time منذ 15 دقيقة Views 1311
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
Time منذ 20 دقيقة Views 1497
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
Time منذ 25 دقيقة Views 449
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
Time منذ 30 دقيقة Views 1501
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
Time منذ 35 دقيقة Views 2460
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
Time منذ 40 دقيقة Views 265
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
Time منذ 45 دقيقة Views 1254
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1912