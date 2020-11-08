الأعداد السابقة للصحيفة

قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"

Time منذ 29 دقيقة
Views 1501
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"

الرياض (صدى):
لم تمنع ظروف فقدان البصر ثلاثة مرات مواطنة من استكمال تعليمها بعد 36عاما من التوقف وسعت للحصول على الدراسات العليا وتحضير الماجستير.

تحية فرغلي "أم نرجس" مواطنة عانت تجربة فقد النظر 3 مرات، لكنها تحدت ظروفها ولم يكن للإحباط سبيل إلى كسر عزيمته، حيث استكملت تعليمها بكل عزيمة وإرادة.

قال أم نرجس: أنها أصيبت بالعمى ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في الصف الرابع الابتدائي، عندما استيقظت من النوم لتجد أنها فقدت بصرها؛ لكنها لم تفقد عزيمته فبعد فترة من العلاج رجع إليها بصرها باستخدام النظارة الطبية وفرحت بها؛ لأنها ترى أنه لا يرتديها سوى العباقرة والمميزين، رغم سخرية زملائها من النظارة

وتابعت أنها فقدت نظرها مرة ثانية عند وفاة زوجها في عام 1402هـ بعد ذلك توجهت لاسكتلندا للعلاج، وعاد نظرها بعد 6 أشهر، مضيفة أنه في عام 1418هـ أصيبت بارتفاع في ضغط العين أثر على العصب البصري، وفقدت النظر نهائيًا

وتواصل تحية فرغلي حديثها قائلة: بعد 36 عامًا من الانقطاع عن الدراسة، عادت مجددًا إلى مقاعد الدراسة بمعهد النور بالمدينة المنورة، بعد صدور توجيهات من الملك عبدالله بقبولها في المعهد كطالبة منتظمة، وحصلت على الابتدائية بطريقة برايل عام 1430هـ وحصلت على الشهادة المتوسطة عام 1433هـ بنسبة 99% ثم على الشهادة الثانوية عام 1436هـ بنسبة 97%، وتخطت المرحلة الجامعية، وتساعد هذا العام لتحضير الماجستير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

أخر الأخبار

الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
Time منذ 4 دقائق Views 1076
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
Time منذ 9 دقائق Views 1262
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
Time منذ 15 دقيقة Views 1311
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
Time منذ 20 دقيقة Views 1492
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
Time منذ 25 دقيقة Views 449
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
Time منذ 29 دقيقة Views 1501
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
Time منذ 35 دقيقة Views 2449
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
Time منذ 40 دقيقة Views 265
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
Time منذ 45 دقيقة Views 1254
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1912