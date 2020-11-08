أذربيجان تسيطر على بلدة استراتيجية بكاراباخ

باكو (صدى):
كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، عن سيطرة قوات بلاده على بلدة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني كاراباخ.
وصرح إلهام علييف: "بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة"، في وقت تحدث مسؤولون أرمن عن وجود معارك عنيفة للسيطرة على البلدة، حيث تمثل مدينة شوشة، التي تعرف لدى الأرمن باسم شوشي، أهمية ثقافية واستراتيجية لكلا الجانبين.
وتقع المدينة على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة الإقليم المتنازع عليه وأكبر مدنه، فيما منذ اندلاع المعارك في سبتمبر، والتي أودت بحياة 1250 شخصا، استعادت القوات الأذربيجانية أراض كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ التسعينيات حين دارت حرب بين الجانبين خلّفت 30 ألف قتيل، وأدّت إلى انفصال إقليم ناغورني كاراباخ الذي تقطنه غالبية أرمنية.