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أذربيجان تسيطر على بلدة استراتيجية بكاراباخ

Time منذ ساعة
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أذربيجان تسيطر على بلدة استراتيجية بكاراباخ

باكو (صدى):
كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، عن سيطرة قوات بلاده على بلدة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وصرح إلهام علييف: "بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة"، في وقت تحدث مسؤولون أرمن عن وجود معارك عنيفة للسيطرة على البلدة، حيث تمثل مدينة شوشة، التي تعرف لدى الأرمن باسم شوشي، أهمية ثقافية واستراتيجية لكلا الجانبين.

وتقع المدينة على بعد 15 كيلومترا جنوب ستيباناكيرت عاصمة الإقليم المتنازع عليه وأكبر مدنه، فيما منذ اندلاع المعارك في سبتمبر، والتي أودت بحياة 1250 شخصا، استعادت القوات الأذربيجانية أراض كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ التسعينيات حين دارت حرب بين الجانبين خلّفت 30 ألف قتيل، وأدّت إلى انفصال إقليم ناغورني كاراباخ الذي تقطنه غالبية أرمنية.

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أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

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