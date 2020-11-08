الأعداد السابقة للصحيفة

لوشيسكو: تعرضت للتوبيخ رغم تتويجي بالدوري

Time منذ ساعة
Views 2104
لوشيسكو: تعرضت للتوبيخ رغم تتويجي بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، اليوم الأحد، أن إيفان سافيديس رئيس نادي باوك اليوناني، يعد أصعب الشخصيات التي تعامل معهم خلال الفترة الماضية.

وتوج المدرب الروماني لوشيسكو، مع باوك بلقب الدوري اليوناني، والكأس، ليجمع الثنائية للمرة الأولى في تاريخ النادي، فيما قال أنه تعرض لأكبر ضغط مع سافيديس، ولكنه كان رجلا حساسا.

وأشار إلى أنه عقد اجتماع معه قبل حسم لقب الدوري بأربعة مباريات، وقام بتوبيخه في هذه المرة بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين خلال المباريات، كما أنه في إحدى المرات، بعد مباراة هامة، وصل بعدها باوك إلى نهائي كأس اليونان، التقى بسافيديس، ليؤكد عدم الحاجة لعقد اجتماع في تلك الفترة.

وفاجأه رئيس النادي، قائلا: "بالتأكيد لدينا اجتماع، لدينا المزيد، بعد عشر دقائق"؛ حيث اندهش مدرب باوك السابق، مؤكدا أن الفريق وصل النهائي، "ما الحاجة لعقد اجتماع، إنه أمر سئ حقا" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

أخر الأخبار

الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
Time منذ 4 دقائق Views 1061
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
Time منذ 8 دقائق Views 1246
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
Time منذ 14 دقيقة Views 1306
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
Time منذ 19 دقيقة Views 1492
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
Time منذ 25 دقيقة Views 449
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
Time منذ 29 دقيقة Views 1497
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
Time منذ 34 دقيقة Views 2442
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
Time منذ 40 دقيقة Views 265
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
Time منذ 44 دقيقة Views 1251
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1907