لوشيسكو: تعرضت للتوبيخ رغم تتويجي بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، اليوم الأحد، أن إيفان سافيديس رئيس نادي باوك اليوناني، يعد أصعب الشخصيات التي تعامل معهم خلال الفترة الماضية.
وتوج المدرب الروماني لوشيسكو، مع باوك بلقب الدوري اليوناني، والكأس، ليجمع الثنائية للمرة الأولى في تاريخ النادي، فيما قال أنه تعرض لأكبر ضغط مع سافيديس، ولكنه كان رجلا حساسا.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع معه قبل حسم لقب الدوري بأربعة مباريات، وقام بتوبيخه في هذه المرة بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين خلال المباريات، كما أنه في إحدى المرات، بعد مباراة هامة، وصل بعدها باوك إلى نهائي كأس اليونان، التقى بسافيديس، ليؤكد عدم الحاجة لعقد اجتماع في تلك الفترة.
وفاجأه رئيس النادي، قائلا: "بالتأكيد لدينا اجتماع، لدينا المزيد، بعد عشر دقائق"؛ حيث اندهش مدرب باوك السابق، مؤكدا أن الفريق وصل النهائي، "ما الحاجة لعقد اجتماع، إنه أمر سئ حقا" .