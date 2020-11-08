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بالفيديو.. طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها مع منصة مدرستي

Time منذ ساعة
Views 1509
بالفيديو.. طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها مع منصة مدرستي

الرياض (صدى):
شاركت الطالبة ميس في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الحسين بن علي التابعة لإدارة تعليم رجال ألمع تجربتها على منصة مدرستي

وقالت الطالبة خلال الفيديو الذي نشرته إدارة التعليم برجال ألمع:" في البداية التعليم عن بعد كان حلم ولكن الحلم أصبح حقيقة ، ولأني من طلاب الصف الأول الابتدائي كنت مترددة ابدأ رحلة التعلم عن بعد أو ألغي تسجيلي ولكن قررت إني اتشجع ".

وأضافت: "التجربة كانت صعبة وغريبة في بدايتها ولكن مع تنظيم الوقت وترتيب الجدول وبمساعدة أسرتي صارت أسهل بكثير مما كنا نتصور ", وتابعت قائلة "منصة مدرستي سهلة ندرس عليها وكأننا في المدرسة من خلال فصول افتراضية عليها الجدول والمقررات والواجبات والاختبارات والحصص ".

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أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

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