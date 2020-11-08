الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1863
الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 10 وظائف إدارية وتقنية شاغرة في تخصصات " علوم الحاسب ، وهندسة الحاسب ، والقانون ، وإدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها .

وأوضحت الوظائف المطلوبة وهي : مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية ، ومشرف خوادم أول " البنية التحتية " ، ومدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية ، ومدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية ، ومحلل اتصالات أول – البنية التحتية .

كما طلبت وظائف " كبير أخصائيين خوادم " البنية التحتية " ، وكبير أخصائيين تشغيل أنظمة " البنية التحتية " ، ورئيس قسم أول خوادم " البنية التحتية " ، ورئيس قسم أول الإتصالات " البنية التحتية " ، وأمين سر ، وأخصائي أول إدارة الإحتياج التقني ، ومساعد إداري – البنية التحتية .

وحول موعد التقديم ، أكدت "الجمارك " أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 8 / نوفمبر 2020 ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
قطع الا شاره جريمه
مغرد
اشفيكم علينا هدوا السرعه كل يوم أوامر
المهم
عناية فائقة لامثيل لها. ولصالح الوافد نخشى أن يأتي نظام يقوم العامل بإلغاء البلاغ عن نفسه.وليس مستغرب .
.M.
طبعاً ماله حق يطردها أو يهينها كذا مهما كانت الظروف وطبعاً انا الشيء إلي يحيرني أن هذا المجال مخصص لرجال والمرأة لها مجالات هي تتخصص فيها مثل الأزياء والمكياج وغيرها ولكن الآن في زمننا ظهرن نساء ثريات ولا أحد يستطيع مجاراتهن وخاصه أن مسموح لهن بمزاولة أي مهنة تريدها بغض النظر عن صعوبتها أو شكلها
الرمز
صح السانك يا الرمز باين على وجه الحزن

أخر الأخبار

الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
الأماكن الأنسب لحقن الأنسولين
Time منذ 3 دقائق Views 1061
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
المعارضة تفضح فشل أردوغان بعد "عملية منتصف الليل"
Time منذ 8 دقائق Views 1246
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد
Time منذ 14 دقيقة Views 1306
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
سر غياب متعب المفرج عن لقاء الهلال والاتفاق
Time منذ 19 دقيقة Views 1483
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
أمير نيجيري يستأجر مطعما كاملا لفتاة قابلها في نيويورك
Time منذ 25 دقيقة Views 449
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو"
Time منذ 29 دقيقة Views 1497
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار
Time منذ 34 دقيقة Views 2442
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
شخص يدهس طفلة ويطعن 3 أشخاص آخرين
Time منذ 40 دقيقة Views 265
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
إعلان الإطلاق التجريبي لمشروع التصنيف لمؤسسات التعليم العالي المحلية
Time منذ 44 دقيقة Views 1249
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1904