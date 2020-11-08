الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 10 وظائف إدارية وتقنية شاغرة في تخصصات " علوم الحاسب ، وهندسة الحاسب ، والقانون ، وإدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها .
وأوضحت الوظائف المطلوبة وهي : مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية ، ومشرف خوادم أول " البنية التحتية " ، ومدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية ، ومدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية ، ومحلل اتصالات أول – البنية التحتية .
كما طلبت وظائف " كبير أخصائيين خوادم " البنية التحتية " ، وكبير أخصائيين تشغيل أنظمة " البنية التحتية " ، ورئيس قسم أول خوادم " البنية التحتية " ، ورئيس قسم أول الإتصالات " البنية التحتية " ، وأمين سر ، وأخصائي أول إدارة الإحتياج التقني ، ومساعد إداري – البنية التحتية .
وحول موعد التقديم ، أكدت "الجمارك " أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 8 / نوفمبر 2020 ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .