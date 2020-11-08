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5 وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1390
5 وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن توفر 5 وظائف إدارية في مقرها بمدينة جدة لحملة البكالوريوس والماجستير (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة).

وأوضحت الشركة، مسؤول تميز المشاريع (Project Excellence Officer)؛ حيث أن المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين منها خبرة في منصب إداري، فضلًا عن حاجتها لمسؤول أول تميز العمليات (Operations Excellence Sr. Officer).

وقالت أن المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، إدارة مالية، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه، فيما تحتاج إلى أخصائي إدارة أداء العمليات (Operations Performance Management Specialist).

وأشارت إلى أن المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة صناعية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه، إلى جانب أخصائي أول معايير وإجراءات العمليات (Operations Standards & Procedures Senior Specialist): المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسؤول معايير وإجراءات العمليات (Operations Standard & Procedures Officer)، المتطلبات: بكالوريوس (إدارة صناعية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة)؛ بينما التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله اكبر النصر يخافون من الدفع الرباعي واساسا الدفع الرباعي اوجد للنصر من اجل العودة لمنصات البطولات ولا ننسى البطولة الدلهومية والبطولة الاستثنائية وش حصل فيهن من ظلم وقهر تحكيمي لجميع الفرق التي قابلت النصر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ...
مطر الاسود
اطباء التجميل ياحظكم احسدكم من صميم قلبي فطالما وجد نوعية من البشر تعبث بكل جزء في جسمها سواء كان ذلك بداعي او من غير فانتم لن تفلسو ابدا

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