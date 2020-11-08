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"الشؤون البلدية" تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة

Time منذ ساعة
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"الشؤون البلدية" تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص لعدد من الأنشطة وفقاً للائحة الجديدة التي تم طرحها للعموم لإبداء الرأي فيها .

ومن المقرر الترخيص لممارسة الأنشطة الغير غذائية للمواطنين " أفراد فقط " برخصة واحدة للنشاط " مركبة ، أو مقطور ، أو دراجة آلية واحدة ، أو عربة " .

كما يلزم الترخيص لأنشطة الحلاقة المتنقلة سواء الرجال أو الأطفال ، وصيانة الأجهزة الإلكترونية ، والصيانة الخفيفة للسيارات ، والصيانة المنزلية " كهرباء ، وسباكة ، وتكييف وتبريد " ، وتأجير الدراجات الهوائية ، وتبديل الزيوت للسيارات ، وفقاً لمسودة اللائحة الجديدة .

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أحدث التعليقات

الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله اكبر النصر يخافون من الدفع الرباعي واساسا الدفع الرباعي اوجد للنصر من اجل العودة لمنصات البطولات ولا ننسى البطولة الدلهومية والبطولة الاستثنائية وش حصل فيهن من ظلم وقهر تحكيمي لجميع الفرق التي قابلت النصر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ...
مطر الاسود
اطباء التجميل ياحظكم احسدكم من صميم قلبي فطالما وجد نوعية من البشر تعبث بكل جزء في جسمها سواء كان ذلك بداعي او من غير فانتم لن تفلسو ابدا

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