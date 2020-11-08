"الشؤون البلدية" تعتزم الترخيص لأنشطة متنقلة جديدة

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص لعدد من الأنشطة وفقاً للائحة الجديدة التي تم طرحها للعموم لإبداء الرأي فيها .
ومن المقرر الترخيص لممارسة الأنشطة الغير غذائية للمواطنين " أفراد فقط " برخصة واحدة للنشاط " مركبة ، أو مقطور ، أو دراجة آلية واحدة ، أو عربة " .
كما يلزم الترخيص لأنشطة الحلاقة المتنقلة سواء الرجال أو الأطفال ، وصيانة الأجهزة الإلكترونية ، والصيانة الخفيفة للسيارات ، والصيانة المنزلية " كهرباء ، وسباكة ، وتكييف وتبريد " ، وتأجير الدراجات الهوائية ، وتبديل الزيوت للسيارات ، وفقاً لمسودة اللائحة الجديدة .