الأعداد السابقة للصحيفة

"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1692
"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة السوق المالية " تداول " باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي – المرافق والخدمات .

الشروط :

1-أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

2-درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة عامة ، إدارة مالية " ، ما يعادلها .

3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من التعليم العالي بالمملكة .

خبرة 5 سنوات بحد أدنى للبكالوريوس ، أو 3 سنوات لدرجة الماجيستير .

2- أخصائي – إدارة الأنظمة واللوائح :

- بكالوريوس ويفضل ماجيستير " قانون ، أنظمة ، حقوق " ، أو ما يعادلها .

- شهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي بالمملكة .

خبرة 5 سنوات لدرجة الماجيستير ، و3 سنوات لدرجة الماجيستير

وأكدت " تداول " أن التقديم متاح اليوم الأحد 8 / نوفمبر / 2020 م ، الموافق 22 / 3 / 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا و هنـــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
الفاتح
ارقصو وطربو لاكن الموت الاصفر جايكم,,,غدا اوبعده ستحملون على انعاشكم
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله اكبر النصر يخافون من الدفع الرباعي واساسا الدفع الرباعي اوجد للنصر من اجل العودة لمنصات البطولات ولا ننسى البطولة الدلهومية والبطولة الاستثنائية وش حصل فيهن من ظلم وقهر تحكيمي لجميع الفرق التي قابلت النصر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ...
مطر الاسود
اطباء التجميل ياحظكم احسدكم من صميم قلبي فطالما وجد نوعية من البشر تعبث بكل جزء في جسمها سواء كان ذلك بداعي او من غير فانتم لن تفلسو ابدا

أخر الأخبار

الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة العامة للجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1034
«الملح» يعالج تساقط الشعر
«الملح» يعالج تساقط الشعر
Time منذ 12 دقيقة Views 1072
بالفيديو.. شذى حسون تثير الجدل برقصة وفستان قصير
بالفيديو.. شذى حسون تثير الجدل برقصة وفستان قصير
Time منذ 27 دقيقة Views 1197
نصائح هامة لتفادي مخاطر الحوادث إذا كانت السيارة على وشك الإصطدام
نصائح هامة لتفادي مخاطر الحوادث إذا كانت السيارة على وشك الإصطدام
Time منذ 33 دقيقة Views 1143
بالفيديو.. بدور البراهيم: لن أتنازل عن حقوقي من طليقي مهما حدث
بالفيديو.. بدور البراهيم: لن أتنازل عن حقوقي من طليقي مهما حدث
Time منذ 37 دقيقة Views 466
5 وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
5 وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
Time منذ 42 دقيقة Views 1385
تفاصيل مثيرة حول احتراق سيارة الفتاتين في الخبر وموقف بطولي للشاب المغامر
تفاصيل مثيرة حول احتراق سيارة الفتاتين في الخبر وموقف بطولي للشاب المغامر
Time منذ 47 دقيقة Views 1936
حقيقة إصابة رانيا يوسف وابنتها بكورونا
حقيقة إصابة رانيا يوسف وابنتها بكورونا
Time منذ 53 دقيقة Views 1276
كورونا يحرم نجم النصر من الاستدعاء الدولي
كورونا يحرم نجم النصر من الاستدعاء الدولي
Time منذ 58 دقيقة Views 1577
أجمل الأماكن السياحية.. صورة لجبل "هادا" شرق محايل عسير
أجمل الأماكن السياحية.. صورة لجبل "هادا" شرق محايل عسير
Time منذ ساعة Views 502