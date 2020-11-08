"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة السوق المالية " تداول " باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي – المرافق والخدمات .
الشروط :
1-أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .
2-درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة عامة ، إدارة مالية " ، ما يعادلها .
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من التعليم العالي بالمملكة .
خبرة 5 سنوات بحد أدنى للبكالوريوس ، أو 3 سنوات لدرجة الماجيستير .
2- أخصائي – إدارة الأنظمة واللوائح :
- بكالوريوس ويفضل ماجيستير " قانون ، أنظمة ، حقوق " ، أو ما يعادلها .
- شهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي بالمملكة .
خبرة 5 سنوات لدرجة الماجيستير ، و3 سنوات لدرجة الماجيستير
وأكدت " تداول " أن التقديم متاح اليوم الأحد 8 / نوفمبر / 2020 م ، الموافق 22 / 3 / 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا و هنـــــــــــــا .