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وزير الخارجية الأمريكي يهاجم المرشد الإيراني: لص وسارق مليارات شعبه

Time منذ 28 دقيقة
Views 1355
وزير الخارجية الأمريكي يهاجم المرشد الإيراني: لص وسارق مليارات شعبه

واشنطن (صدى):
هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي وصف الانتخابات الأمريكية بأنها "مسرحية"؛ حيث وصفه باللص والسارق وإنفاق مليارات الدولارات لحماية نظام حكمه.

وكتب مايك بومبيو، موجهًا رسالته إلى خامنئي: "لقد سرقت شخصيا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتك مزحة، مع استبعاد مئات المرشحين حتى من الترشح. اليوم، شعبك يتضور جوعا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية نظام حكم اللصوص الخاص بك" .

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أمريكا تظل وستظل أعظم أمة في كل تاريخ البشرية. ونرحب باليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على أمنيته، وأنت تعرف ما هي أمنيته، هذا كل شيء".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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