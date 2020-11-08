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تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
Views 1329
تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ،خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، بشكل طفيف.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 235.22 ريال (62.73 دولار) مقابل 235.46 ريال (62.79 دولار)، أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.82 ريال (54.89 دولار) مقابل 206.03 ريال (54.94 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة ، إلى 176.42 ريال (47.04 دولار) مقابل 176.60 ريال (47.09 دولار أمس السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 137.21 ريال (36.59 دولار) مقابل 137.35 ريال (36.63 دولار)، أمس.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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