تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ،خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، بشكل طفيف.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 235.22 ريال (62.73 دولار) مقابل 235.46 ريال (62.79 دولار)، أمس.
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.82 ريال (54.89 دولار) مقابل 206.03 ريال (54.94 دولار)، أمس.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة ، إلى 176.42 ريال (47.04 دولار) مقابل 176.60 ريال (47.09 دولار أمس السبت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 137.21 ريال (36.59 دولار) مقابل 137.35 ريال (36.63 دولار)، أمس.