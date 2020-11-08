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القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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