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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح خطورة تأخير دفع زكاة المال

Time منذ ساعة
Views 1488
بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح خطورة تأخير دفع زكاة المال

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خطورة تأخير دفع زكاة المال.

وقال الشيخ المصلح أن تأخير الزكاة يفتح علي الإنسان باب البخل والشح والغافلة، مؤكدا أن الزكاة ثابتة في ذمة الإنسان فعليه إخراجها لإبراء ذمته ولكي يحل البركة في ماله، فلابد أن يمتثل لأمر الله تعالى في إخراج الزكاة.

وأضاف الشيخ المصلح أنها سميت زكاة لأنها تطيب المال وتزكيه وتطهره، مشيرا إلى أنها من الشعائر والأركان العظيمة في الدين التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم، ومنزلتها لا تخفى على المؤمن.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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