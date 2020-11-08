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بالفيديو.. قانوني يوضح مدى أحقية استرداد الأموال من مشاهير «سناب» بعد معرفة الحقيقة

Time منذ ساعة
Views 1528
بالفيديو.. قانوني يوضح مدى أحقية استرداد الأموال من مشاهير «سناب» بعد معرفة الحقيقة

الرياض (صدى):
كشف المحامي محمد الوهيبي، اليوم الأحد، مدى أحقية أن يسترد المعلن ما دفعه لمشاهير سناب شات بعد معرفة الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم.

وقال محمد الوهيبي، لـ "برنامج 120" على قناة "الإخبارية"، أن كثير من المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحملون أسماءًا وهمية وجنسيات وهمية وينتمون إلى قبائل وهمية.

وأكد المحامي، أن خداع المشاهير للشركات والمعلنين بأعداد وهمية من المتابعين يعرضهم للمساءلة القانونية إذا كان هناك عقدًا مع المشهور ومذكور به عدد المتابعين؛ حيث يستردون المبلغ ويطلبون تعويضًا وقد ترتقي إلى واقعة جنائية إما نصب واحتيال أو تزويرًا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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