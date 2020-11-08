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إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال

Time منذ ساعة
Views 1497
إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال

الرياض (صدى):
أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أنه تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، على أن يكون توفير وتشغيل هذه المراكز بشكل مباشر أو من خلال مستثمر.

وأضاف أن مهلة التضمين هي 6 أشهر، وستكون مساحة مركز ضيافة الأطفال لا تقل عن 50 متر مربع في المجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر مربع.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اي تحدي و خرابيط ربنا يهدي الجميع
زكريا الملتوي
تشتين قورو 🥴
ابو بدر
ابو منى والله مدري وين عايش وين المجاملات في الموضوع اتمنى ان نرتقي هذا المنتخب الوطني نقول الله يوفقهم
Z
الشرهه على اللي ربوك يا وضيع
أبو رياض الحربي
خمسه باليد واحد خايب الخايب

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