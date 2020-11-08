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«تويتر» يحذف لقب الرئيس الأمريكي من «ترامب»

Time منذ 18 دقيقة
Views 1226
«تويتر» يحذف لقب الرئيس الأمريكي من «ترامب»

واشنطن (صدى):
حذف موقع "تويتر" من حساب دونالد ترامب؛ لقب "الرئيس الأمريكي" واستبدل حسابه بـ "الرئيس الـ 45 الأمريكي"، بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن؛ في انتخابات 2020 الرئاسية.

وغير "تويتر" حساب ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر الى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب؛ وحزبه، رفضا الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية، حيث يجب على الخصم الخاسر الاعتراف بالهزيمة.

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أحدث التعليقات

نبيل
بالله عليكم صدقتوه
راشد
لا استبعد بانه نشاء يتيم وفاقد حنان الام والجدة وأم الجدة يرغب بكسبة من اَي عجوز الاعجز مصر لا طفاراء يامجنون انت في عمر ولد ولد ولدها لكن حب الرز يسوي العجب داخل على طمع تريد إرثا يمكن تموت قبلها بعد ماتمص صحتك ياطماع
خالد
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الحمد الله الذي عافانا مم ابتلاهم به نسال الله السلامه
سعد
استغفر الله مما يغضب الله لاولا المربي ماعرفت ربي فتربية من الصغر هي أساس الصلاح والفلاح نعوذ بالله من هواء النفس والشيطان
القرشي
على العكس تمامآ فمن خلال متابعتي للتقارير الاخبارية عبر شاشة التلفاز فإن صهر ترامب من ضمن الذين قالوا له لا تستسلم وأمضي قدمآ للمحكمة الأمريكية العليا وقال دونالد ترامب الابن لوالده لا تستسلم وقاتل حتى الموت في هذه الإنتخابات أما الذين دعو ترامب لتقبل الخسارة هم بعض مستشاريه وقالوا له إن فرص فوزك اصبحت مستحيلة حتى وإن ذهبت للمحكمة العليا .

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