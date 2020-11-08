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اقتراب إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتصرف بعقارات الدولة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1282
اقتراب إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتصرف بعقارات الدولة

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتصرف بعقارات الدولة، يُخصص فيها لكل جهة حكومية مشرفة سجل تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة التي تشرف عليها، وما أبرمته من عقود، أو ما طرحته من عقارات.

وشمل مشروع نظام عقارات الدولة، على أن تتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات، إلى جانب أن يخصص في البوابة سجل لكل جهة مشرفة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بعقارات الدولة.

ونص المشروع على أنه يجوز للهيئة أن تتقاضى مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل، كما نصت المادة التاسعة على أنه باستثاء التخصيص والمنح، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي وفقاً لأحكام النظام.

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أحدث التعليقات

نبيل
بالله عليكم صدقتوه
راشد
لا استبعد بانه نشاء يتيم وفاقد حنان الام والجدة وأم الجدة يرغب بكسبة من اَي عجوز الاعجز مصر لا طفاراء يامجنون انت في عمر ولد ولد ولدها لكن حب الرز يسوي العجب داخل على طمع تريد إرثا يمكن تموت قبلها بعد ماتمص صحتك ياطماع
خالد
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الحمد الله الذي عافانا مم ابتلاهم به نسال الله السلامه
سعد
استغفر الله مما يغضب الله لاولا المربي ماعرفت ربي فتربية من الصغر هي أساس الصلاح والفلاح نعوذ بالله من هواء النفس والشيطان
القرشي
على العكس تمامآ فمن خلال متابعتي للتقارير الاخبارية عبر شاشة التلفاز فإن صهر ترامب من ضمن الذين قالوا له لا تستسلم وأمضي قدمآ للمحكمة الأمريكية العليا وقال دونالد ترامب الابن لوالده لا تستسلم وقاتل حتى الموت في هذه الإنتخابات أما الذين دعو ترامب لتقبل الخسارة هم بعض مستشاريه وقالوا له إن فرص فوزك اصبحت مستحيلة حتى وإن ذهبت للمحكمة العليا .

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