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بالصور.. «المسند» يتوقع هطول زخات متفرقة على أجزاء محدودة من عدة مناطق

Time منذ 58 دقيقة
Views 1611
بالصور.. «المسند» يتوقع هطول زخات متفرقة على أجزاء محدودة من عدة مناطق

الرياض (صدى):
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الأحد هو اليوم الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم؛ حيث متوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء (محدودة) من شمالي منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك بالإضافة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، وجنوب شرق الجوف، وتيماء، بالإضافة إلى جبال السروات.

‏وأشار "المسند" إلى أنه ربما تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية، لافتًا إلى أنه بوجه عام متوقع أن تكون الرياح جنوبية مترنحة ونشطة في معظم المناطق.

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أحدث التعليقات

نبيل
بالله عليكم صدقتوه
راشد
لا استبعد بانه نشاء يتيم وفاقد حنان الام والجدة وأم الجدة يرغب بكسبة من اَي عجوز الاعجز مصر لا طفاراء يامجنون انت في عمر ولد ولد ولدها لكن حب الرز يسوي العجب داخل على طمع تريد إرثا يمكن تموت قبلها بعد ماتمص صحتك ياطماع
خالد
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الحمد الله الذي عافانا مم ابتلاهم به نسال الله السلامه
سعد
استغفر الله مما يغضب الله لاولا المربي ماعرفت ربي فتربية من الصغر هي أساس الصلاح والفلاح نعوذ بالله من هواء النفس والشيطان
القرشي
على العكس تمامآ فمن خلال متابعتي للتقارير الاخبارية عبر شاشة التلفاز فإن صهر ترامب من ضمن الذين قالوا له لا تستسلم وأمضي قدمآ للمحكمة الأمريكية العليا وقال دونالد ترامب الابن لوالده لا تستسلم وقاتل حتى الموت في هذه الإنتخابات أما الذين دعو ترامب لتقبل الخسارة هم بعض مستشاريه وقالوا له إن فرص فوزك اصبحت مستحيلة حتى وإن ذهبت للمحكمة العليا .

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