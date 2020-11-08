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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
بالتوفيق للأخضر ان شاء الله
ابو عمار
اعدموه الله يلعنه المجرم .... يجب الاعدام لكل مجرم والا لن يتوقف الاجرام وبالذات الاغتصاب والقتل
دكتور رايق بن فايق
أيها المفتي هل الاحتفال بيوم الجبن حلال يخرب بيت سعادتك ياباشا
نجاة محمد
كلمة طردها كبيرة في حق السيدة اللي جات تترزق لكن فية ناس يتحولون لتيوس و خرفان لما يشوفون اي سيدة
خالد
المصيبه ليسى في الفتى فالكثير يعوف ان هذا يجوز او لايجوز المصيبه ان هذا الكائن يطلق عليه دكتور مع الاسف

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