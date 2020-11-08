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قائمة لاعبي الأخضر لوديتي منتخب جامايكا

Time منذ 3 ساعات
Views 2683
قائمة لاعبي الأخضر لوديتي منتخب جامايكا

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الرياض الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفيما يلي قائمة المنتخب التي ضمت 28 لاعبًا:

محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اولا كلام الشيخ لا يعتبر فتوى وانما وحهة نظره فقط ثم لا يوجد ما يسمى عيد الحب بل يوم الحب .
ابو عمار
هاي صرعخ جديده بمناسبة فوز ايدن لرئاسة امريكا
ابو عمار
ما اتصور عنده حق يطردها من الموقع فهي زبون مثلها مثل غيرها ويمكن تشتكي عليه وتسبب له مشكله
د محمد ماجد بخش
تمثيل التقاء وثبات ووحدة مجموع الذرات حول ذرة ممثلة هو ما يحدد ويمثل ويبرز بمجموع الالكترونات حيث تمثل لوحدات الثقل العددي والثقل المغناطيسي الممثل لمجموع الوحدات الفراغية المحورية الممثلة لوحدات ودرجات الكتل الذرية.
الماهر
العنوان في ديره ياصدى وباقي المقال في ديره استطعنا بس ماستطعنا احترمُ عقول الشعب

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