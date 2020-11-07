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قائمة لاعبي الأخضر لوديتي منتخب جامايكا

Time منذ ساعة
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قائمة لاعبي الأخضر لوديتي منتخب جامايكا

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الرياض الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفيما يلي قائمة المنتخب التي ضمت 28 لاعبًا:

محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
2.4.4.4.4 هي شفرة التمثيل الثقالية المغناطيسية ويمكن عرضها بصور متعددة حيث هنالك خمس محاور هي على هيئة مجموعات أعرض لكم أول مجموعة : 0 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 102 112 118
abdul
جزاك الله يا ابا بدر. ياليت تعيد كتابة الذكر ، فيه اخطاء مطبعية
د محمد ماجد بخش
الدورة الثقالية الممثلة دورة قياسية مداها 16-32 بمعنى أنها ثمانية على المستوى الممثل الرابط ويمكن تمثيل أقصاها ثقاليا 2.6.10.14 & 2.8.12.16 على نحو فراغي ممثل للثقالة المغناطيسية من اتجاهين متضادين يمثله مركز الثقل والوحدة 1.3.5.7 & 2.4.6.8 : إنها وحدات العناصر العددية الممثلة أيها السادة لوحدات العناصر المغناطيسية الممثلة بمجموع ذرات العنصر المكافئة للوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية.
راشد
تقليد ريم عبدالله السعودية يحاولون تبديل خلق الله و ما صنع سبحانه
د محمد ماجد بخش
لقد طعنت في الظهر ولا أزال متأثرا بتلك الطعنة الغائرة وقد مضى 16 من الأعوام الجسام على زوبعة إقصائي وحرماني من أوجب وأوثق حقوقي الأكاديمية

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