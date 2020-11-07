الفراج يعتذر عن إنتقاد السلولي: " معلش زودنا عليك "

طلال الغامدي (صدى):
اعتذر الإعلامي وليد الفراج لسعد السلولي لاعب وسط فريق الاتفاق، بعدما انتقد أداءه في لقاء الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الفراج قد انتقد السلولي بقوله: " إمكانياتك على قدك وزعلان، ولا عارف يستلم الكرة ولا يراوغ، وتلقى العقد بملايين " .
وقال الفراج في اعتذاره للاعب الاتفاق: " معلش انت لسة في بداية حياتك معلش زودنا عليك شوي سامحنا " .
يذكر أن الهلال فاز على الاتفاق، بهدفين دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.