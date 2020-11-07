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الفراج يعتذر عن إنتقاد السلولي: " معلش زودنا عليك "

Time منذ 6 دقائق
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الفراج يعتذر عن إنتقاد السلولي: " معلش زودنا عليك "

طلال الغامدي (صدى):
اعتذر الإعلامي وليد الفراج لسعد السلولي لاعب وسط فريق الاتفاق، بعدما انتقد أداءه في لقاء الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفراج قد انتقد السلولي بقوله: " إمكانياتك على قدك وزعلان، ولا عارف يستلم الكرة ولا يراوغ، وتلقى العقد بملايين " .

وقال الفراج في اعتذاره للاعب الاتفاق: " معلش انت لسة في بداية حياتك معلش زودنا عليك شوي سامحنا " .

يذكر أن الهلال فاز على الاتفاق، بهدفين دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
أجل اعلامي ناصر الجديع هههههههههههههههههههههه استغفر الله
عدو الخونة
ياكثر اسمائهم هنا يمارسون نفس الغوغاء في الصحيفة وغيرها من الوسائل الحوارية
العالمي الكبير
ياليت والله الجمهور النصراوي يطالب في الكابتن فؤاد انور مدير للكره من زمان فؤاد انور شخصيه قويه وقائد داخل الملعب ياليت يكون الخبر صحيح
عدو الخونة
البيروقراطية ومن في قلوبهم مرض لا زالوا يضعون الكثير من المعوقات امام المنجزات نريد عقولا منتجه لا تلفت الى مطلقا للمخذلين امثال الامين الخليل في ادارة التعليم
ابو عبدالعزيز
ونتم عادي تنتقدون الحكم لا إله إلا الله أعجبني حماس ماجد التويجري

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