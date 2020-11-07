رجل يقدم زوجتيه إلى شابين لممارسة الدعارة وتصوير فيديو إباحي

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية القبض على شبكة منافية للآداب متلبسين خلال إقمة حفلا جماعيا لممارسة الرزيلة بمنطقة الفسطاط بالقاهرة.
وتكونت الشبكة من رجل وزوجتيه وشابين أخرين؛ حيث لجأ المتهمون إلى تصوير فيديو إباحي للترويج لنشاطهم الإجرامي، إلا أن مباحث الآداب رصدت المتهمين وألقت القبض عليهم متلبسين بجريمتهم النكراء.
وقال المتهمون في اعترافتهم: "إحنا إتفقنا مع بعض على ترويج الدعارة على منصات التواصل الاجتماعي عشان نصطاد الزباين بسرعة بدل من الشوارع".
ويستغل المتهم وهو عاطل ، زوجتيه في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.
وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه لعرضهما في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهما على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية ويتم الإتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.