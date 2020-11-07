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موعد دخول بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1393
موعد دخول بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض 

واشنطن (صدى):
أعلنت وسائل إعلام أمريكية الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، وأفراد عائلته، سيدخلون إلى البيت الأبيض في في 20 يناير القادم.

وأوضحت أن زوجة جو بايدن، سيدة أميركا الأولى، بعد أن شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت جيل مدرّسة أميركية، في بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي، عام 1951، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري في ولاية بنسلفانيا.

وتزوجت جيل من جو بايدن عام 1977، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار من زواجه الأول، بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سير عام 1972. وقد أنجب جو وجيل بايدن، عام 1981، ابنتهما الوحيدة، آشلي.

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أحدث التعليقات

abdul
مصيره يرضخ للامر الواقع . كل بلدان العالم المعارضة هي التي تشتكي من تزوير الانتخابات والتلاعب في الاصوات. وصاحبنا ترامپ يشتكي وهو اللي في السلطة . وماذا كان سيفعل لو خصمه كان في السلطة ؟
بسيط123
نعم - أحسنتم حفظكم الله ...وهذه أيضاً هي وجهة نظري من منظور اقتصادي بحت ، أما من منظور شرعي فلا شك ولا ريب أن هذا المكوس ( والتي تٌسمى رسوم مرافقين ) فهي من الحرام والسٌحت الذي لاشك فيه ولا بركة ..ونسأل الله أن يوفق المسؤولين عن ذلك للتوبة وعدم الاستمرار في أكل أموال مستضعفي المسلمين بالباطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. صار هو المصيود والصيده ..
ع. س. ع
انا معك بس وش ابي في مهاجم يظهر أمام الفرق الضعيفة ويختفي أمام الفرق الكبيرة وفي المباريات الحاسمة حتى لو سجل عشرين هدف والدليل أمام الاتحاد وفي بطولة آسيا كان حمل وديع اما لقب الهداف فهذا مجد شخصي للاعب لا يفيد الفريق بتاتاً البتة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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