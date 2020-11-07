موعد دخول بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض 

واشنطن (صدى):
أعلنت وسائل إعلام أمريكية الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، وأفراد عائلته، سيدخلون إلى البيت الأبيض في في 20 يناير القادم.
وأوضحت أن زوجة جو بايدن، سيدة أميركا الأولى، بعد أن شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت جيل مدرّسة أميركية، في بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي، عام 1951، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري في ولاية بنسلفانيا.
وتزوجت جيل من جو بايدن عام 1977، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار من زواجه الأول، بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سير عام 1972. وقد أنجب جو وجيل بايدن، عام 1981، ابنتهما الوحيدة، آشلي.