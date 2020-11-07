الأعداد السابقة للصحيفة

نصائح للتخفيف من أعراض الإصابة بـ "كورونا"

Time منذ 47 دقيقة
Views 1678
Comment 1
نصائح للتخفيف من أعراض الإصابة بـ "كورونا"

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، كيفية تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل السعال وضيق التنفس.

وأشارت الصحة إلى ان مصاب كورونا الذي يعاني من السعال "الكحة" يجب عليه أن يتجنب الاستلقاء على ظهره، وعليه أن يستلقي على جانبه.

وأكدت الصحة على أن الجلوس في وضع مستقيم هو الحل الأمثل لمن يعاني من "الكحة".

وكما أكدت الصحة على أن مصاب كورونا الذي يشعر بضيق التنفس البسيط يجب عليه أن يحافظ على هدوئه، ويجلس بشكل معتدل على المقعد، ويرخي كتفيه، بالإضافة إلى التنفس بشكل عميق "شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقاً، ثم إخراج الزفير من الفم ببطء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
مصيره يرضخ للامر الواقع . كل بلدان العالم المعارضة هي التي تشتكي من تزوير الانتخابات والتلاعب في الاصوات. وصاحبنا ترامپ يشتكي وهو اللي في السلطة . وماذا كان سيفعل لو خصمه كان في السلطة ؟
بسيط123
نعم - أحسنتم حفظكم الله ...وهذه أيضاً هي وجهة نظري من منظور اقتصادي بحت ، أما من منظور شرعي فلا شك ولا ريب أن هذا المكوس ( والتي تٌسمى رسوم مرافقين ) فهي من الحرام والسٌحت الذي لاشك فيه ولا بركة ..ونسأل الله أن يوفق المسؤولين عن ذلك للتوبة وعدم الاستمرار في أكل أموال مستضعفي المسلمين بالباطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. صار هو المصيود والصيده ..
ع. س. ع
انا معك بس وش ابي في مهاجم يظهر أمام الفرق الضعيفة ويختفي أمام الفرق الكبيرة وفي المباريات الحاسمة حتى لو سجل عشرين هدف والدليل أمام الاتحاد وفي بطولة آسيا كان حمل وديع اما لقب الهداف فهذا مجد شخصي للاعب لا يفيد الفريق بتاتاً البتة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

حقيقة وجود مخالفة على نقص كمية وقود المركبة لأقل من الربع
حقيقة وجود مخالفة على نقص كمية وقود المركبة لأقل من الربع
Time منذ 40 ثانية Views 1024
رجل يقدم زوجتيه إلى شابين لممارسة الدعارة وتصوير فيديو إباحي
رجل يقدم زوجتيه إلى شابين لممارسة الدعارة وتصوير فيديو إباحي
Time منذ 7 دقائق Views 317
موعد دخول بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض 
موعد دخول بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض 
Time منذ 13 دقيقة Views 1386
ليلى الكندري تجمل أنفها بطريقة لا تخطر على البال (فيديو)
ليلى الكندري تجمل أنفها بطريقة لا تخطر على البال (فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 445
حديث عبدالعزيز المريسل عن تصريح مدرب الاهلي
حديث عبدالعزيز المريسل عن تصريح مدرب الاهلي
Time منذ 24 دقيقة Views 329
أنباء عن تعيين فؤاد أنور مديرا للكرة بالنصر
أنباء عن تعيين فؤاد أنور مديرا للكرة بالنصر
Time منذ 29 دقيقة Views 1713
تعليق وليد الفراج بعد اول فوز للنصر في الدوري
تعليق وليد الفراج بعد اول فوز للنصر في الدوري
Time منذ 32 دقيقة Views 317
محمد العنزي : النصر يحضر بكبريائه وعظمته .. لا يليق بالنصر الانسحاب
محمد العنزي : النصر يحضر بكبريائه وعظمته .. لا يليق بالنصر الانسحاب
Time منذ 34 دقيقة Views 305
نصائح للتخفيف من أعراض الإصابة بـ "كورونا"
نصائح للتخفيف من أعراض الإصابة بـ "كورونا"
Time منذ 47 دقيقة Views 1678
وصول أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض
وصول أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض
Time منذ 51 دقيقة Views 1537