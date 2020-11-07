وصول أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض

نواف السالم (صدى):
وصل أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض لتفقد وتقييم المنشآت الرياضية.
وتتنافس الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية كان في مقدمة مستقبليهم.
واتضح أن لجنة التقييم ستبقى في الرياض 3 أيام، كما ستقوم اللجنة بزيارة المنشآت الرياضية والمرافق التي سوف تستخدمها في دورة الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى المشاريع والمنشآت الأخرى التي ستؤكد جاهزية الرياض لهذا الكرنفال الرياضي الكبير كأوّل استضافة للدورة الآسيوية في تاريخها.
وسيستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل فريق ملف استضافة الرياض عن أبرز ما سيقدمه الملف لتشجيع محبي الرياضة، ولجعل الأسياد الآسيوية2030 حدثا رياضيا مهما وملهما وتجربة لا تنسى للقارة الصفراء.
وسيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش الزيارة لمناقشة ما تضمنه ملف الاستضافة الذي قُدم في الخامس من أكتوبر الماضي للمجلس الأولمبي الآسيوي.