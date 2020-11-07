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وصول أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض

Time منذ 51 دقيقة
Views 1537
وصول أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض

نواف السالم (صدى):
وصل أعضاء لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض لتفقد وتقييم المنشآت الرياضية.

وتتنافس الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية كان في مقدمة مستقبليهم.

واتضح أن لجنة التقييم ستبقى في الرياض 3 أيام، كما ستقوم اللجنة بزيارة المنشآت الرياضية والمرافق التي سوف تستخدمها في دورة الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى المشاريع والمنشآت الأخرى التي ستؤكد جاهزية الرياض لهذا الكرنفال الرياضي الكبير كأوّل استضافة للدورة الآسيوية في تاريخها.

وسيستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل فريق ملف استضافة الرياض عن أبرز ما سيقدمه الملف لتشجيع محبي الرياضة، ولجعل الأسياد الآسيوية2030 حدثا رياضيا مهما وملهما وتجربة لا تنسى للقارة الصفراء.

وسيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش الزيارة لمناقشة ما تضمنه ملف الاستضافة الذي قُدم في الخامس من أكتوبر الماضي للمجلس الأولمبي الآسيوي.

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أحدث التعليقات

abdul
مصيره يرضخ للامر الواقع . كل بلدان العالم المعارضة هي التي تشتكي من تزوير الانتخابات والتلاعب في الاصوات. وصاحبنا ترامپ يشتكي وهو اللي في السلطة . وماذا كان سيفعل لو خصمه كان في السلطة ؟
بسيط123
نعم - أحسنتم حفظكم الله ...وهذه أيضاً هي وجهة نظري من منظور اقتصادي بحت ، أما من منظور شرعي فلا شك ولا ريب أن هذا المكوس ( والتي تٌسمى رسوم مرافقين ) فهي من الحرام والسٌحت الذي لاشك فيه ولا بركة ..ونسأل الله أن يوفق المسؤولين عن ذلك للتوبة وعدم الاستمرار في أكل أموال مستضعفي المسلمين بالباطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. صار هو المصيود والصيده ..
ع. س. ع
انا معك بس وش ابي في مهاجم يظهر أمام الفرق الضعيفة ويختفي أمام الفرق الكبيرة وفي المباريات الحاسمة حتى لو سجل عشرين هدف والدليل أمام الاتحاد وفي بطولة آسيا كان حمل وديع اما لقب الهداف فهذا مجد شخصي للاعب لا يفيد الفريق بتاتاً البتة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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