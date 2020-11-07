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القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال الملك المفدى :" بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

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أحدث التعليقات

abdul
مصيره يرضخ للامر الواقع . كل بلدان العالم المعارضة هي التي تشتكي من تزوير الانتخابات والتلاعب في الاصوات. وصاحبنا ترامپ يشتكي وهو اللي في السلطة . وماذا كان سيفعل لو خصمه كان في السلطة ؟
بسيط123
نعم - أحسنتم حفظكم الله ...وهذه أيضاً هي وجهة نظري من منظور اقتصادي بحت ، أما من منظور شرعي فلا شك ولا ريب أن هذا المكوس ( والتي تٌسمى رسوم مرافقين ) فهي من الحرام والسٌحت الذي لاشك فيه ولا بركة ..ونسأل الله أن يوفق المسؤولين عن ذلك للتوبة وعدم الاستمرار في أكل أموال مستضعفي المسلمين بالباطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. صار هو المصيود والصيده ..
ع. س. ع
انا معك بس وش ابي في مهاجم يظهر أمام الفرق الضعيفة ويختفي أمام الفرق الكبيرة وفي المباريات الحاسمة حتى لو سجل عشرين هدف والدليل أمام الاتحاد وفي بطولة آسيا كان حمل وديع اما لقب الهداف فهذا مجد شخصي للاعب لا يفيد الفريق بتاتاً البتة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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