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بالفيديو.. مواطنة تعمل سائقة إسعاف تكشف مغامراتها في نقل الحالات الحرجة

Time منذ ساعة
Views 1767
بالفيديو.. مواطنة تعمل سائقة إسعاف تكشف مغامراتها في نقل الحالات الحرجة

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مواطنة، سبب إصرارها على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة كورونا في المملكة.

وقالت المواطنة خلال حديثها لقناة " إم بي سي " أن الوقت مرتبط بحياة المريض، وإذا كانت الحالة طارئة يكون الوقت وصول المستشفى الأخرى محددة.

وكانت المواطنة تقود سيارة الإسعاف وتنقل حالة طارئة، مؤكدة أنها التي تتواجد معها بها إصابة في الرأس وهي حالة خطيرة جدا، مضيفة أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أن تخدم الوطن وتأخذ هذه الخطوة الجريئة ولقيت ترحيب ممن حولها بما فعلته.

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أحدث التعليقات

abdul
مصيره يرضخ للامر الواقع . كل بلدان العالم المعارضة هي التي تشتكي من تزوير الانتخابات والتلاعب في الاصوات. وصاحبنا ترامپ يشتكي وهو اللي في السلطة . وماذا كان سيفعل لو خصمه كان في السلطة ؟
بسيط123
نعم - أحسنتم حفظكم الله ...وهذه أيضاً هي وجهة نظري من منظور اقتصادي بحت ، أما من منظور شرعي فلا شك ولا ريب أن هذا المكوس ( والتي تٌسمى رسوم مرافقين ) فهي من الحرام والسٌحت الذي لاشك فيه ولا بركة ..ونسأل الله أن يوفق المسؤولين عن ذلك للتوبة وعدم الاستمرار في أكل أموال مستضعفي المسلمين بالباطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. صار هو المصيود والصيده ..
ع. س. ع
انا معك بس وش ابي في مهاجم يظهر أمام الفرق الضعيفة ويختفي أمام الفرق الكبيرة وفي المباريات الحاسمة حتى لو سجل عشرين هدف والدليل أمام الاتحاد وفي بطولة آسيا كان حمل وديع اما لقب الهداف فهذا مجد شخصي للاعب لا يفيد الفريق بتاتاً البتة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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