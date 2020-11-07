شاهد.. ترامب يتجاهل إعلان فوز بايدن ويلعب الجولف

واشنطن (صدى):
رصدت عدسات المصورين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يلعب الجولف بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام المحلية فوز جو بايدن بالرئاسة.
وقال محللون إن تصرف ترامب ولا مبالاته تؤكد عزمه على خوض معركة جديدة قانونية ضد بايدن، وهو ما يجعل الصورة القادمة غير واضحة بشأن الرئيس الأمريكي الحالي.
يذكر أن محامي ترامب أكد اليوم السبت، أن هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها.
وفي وقت سابق، قال محامي الرئيس الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.