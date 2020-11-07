بالفيديو.. هاريس "بالملابس الرياضية" تهنئ جو بايدن بالفوز

وا (صدى):
نشرت كامالا هاريس النائبة المتوقعة للمرشح الديمقراطي جو بايدن مقطع فيديو لها وهي تهنئ الأخير بعد إعلان فوزه .
وظهرت هاربس وهي ترتدي ملابس رياضية، وتتحدث ضاحكة مع جو بايدن قائلة : "لقد فعلناها جو.. لقد فعلناها جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".
وتعد هاريس التي تبلغ 56 عاما أول أمريكية من أصل هندي تشغل منصب سيناتور في مجلس الشيوخ، وبدأت حياتها المهنية في مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا، وذلك قبل تعيينها في مكتب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو.