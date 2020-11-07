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تأكد إصابة آسر ياسين بكورونا بعد عودته من الجونة وزفاف درة

Time منذ 9 دقائق
Views 1272
تأكد إصابة آسر ياسين بكورونا بعد عودته من الجونة وزفاف درة

القاهرة (صدى):
كشف الفنان آسر ياسين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد عودته من المشاركة في مهرجان الجونة وحفل زفاف درة والذي أقيم أيضًا في الجونة وحاليًا في العزل المنزلي.

وأصيب بعض الفنانين الذي حضروا المهرجان بفيروس كورونا أيضًا منهم سارة عبد الرحمن، بسمة، زينب غريب، علا رشدي، مصممة الأزياء والاستايلست ريم العدل.

وكان عدد كبير الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، أصيبوا بفيروس كورونا وذلك فور عودتهم من الجونة.

وتضمن المهرجان الذي اختتمت فعالياته قبل أسبوع، عددا من الحفلات التي كانت تقام بشكل يومي، بحضور أعداد كبيرة من المشاركين.

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أحدث التعليقات

الوطن غالي
صدقت
بندر عماري ابو فيصل
من يوم ترك الهلال ضاع ضيع نفسه بإيده وانتهى خلاص اما عقده مع القادسية تسلية ويعبي جيوبه دراهم جالس يتنقل من نادي لنادي مافلح
ابو فلان
حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ارتفعت بعد نزول موديلات 2021 وهذا غير صحيح ارتفعت بسبب الضريبة وانا متابع للسوق من سنتين على ثلاث انواع من السيارت العائلية المستخدمة ارتفعت كل وحده عشرة الاف إلى 15 الف ريال
abdul
نعم صدقتِ. وهناك شياطين الانس مثل شياطين الجن في الخبث والتضليل . والذي/ التي ت/يبذر ما رزقه/ها الله من فضله جاحدون نعمه وانهم من اخوان الشياطين. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) Al-Israa
واحد منصف
ما هي المشكلة كل الجامعات ممكن تجد مثل هذه الامور

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