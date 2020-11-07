تأكد إصابة آسر ياسين بكورونا بعد عودته من الجونة وزفاف درة

القاهرة (صدى):
كشف الفنان آسر ياسين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد عودته من المشاركة في مهرجان الجونة وحفل زفاف درة والذي أقيم أيضًا في الجونة وحاليًا في العزل المنزلي.
وأصيب بعض الفنانين الذي حضروا المهرجان بفيروس كورونا أيضًا منهم سارة عبد الرحمن، بسمة، زينب غريب، علا رشدي، مصممة الأزياء والاستايلست ريم العدل.
وكان عدد كبير الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، أصيبوا بفيروس كورونا وذلك فور عودتهم من الجونة.
وتضمن المهرجان الذي اختتمت فعالياته قبل أسبوع، عددا من الحفلات التي كانت تقام بشكل يومي، بحضور أعداد كبيرة من المشاركين.