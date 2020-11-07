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لقطة نادرة لإحدى زوايا المسجد الحرام
منذ 15 دقيقة
301
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أحدث التعليقات
الوطن غالي
صدقت
بندر عماري ابو فيصل
من يوم ترك الهلال ضاع ضيع نفسه بإيده وانتهى خلاص اما عقده مع القادسية تسلية ويعبي جيوبه دراهم جالس يتنقل من نادي لنادي مافلح
ابو فلان
حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ارتفعت بعد نزول موديلات 2021 وهذا غير صحيح ارتفعت بسبب الضريبة وانا متابع للسوق من سنتين على ثلاث انواع من السيارت العائلية المستخدمة ارتفعت كل وحده عشرة الاف إلى 15 الف ريال
abdul
نعم صدقتِ. وهناك شياطين الانس مثل شياطين الجن في الخبث والتضليل . والذي/ التي ت/يبذر ما رزقه/ها الله من فضله جاحدون نعمه وانهم من اخوان الشياطين. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) Al-Israa
واحد منصف
ما هي المشكلة كل الجامعات ممكن تجد مثل هذه الامور
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