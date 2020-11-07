تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن موعد استلام جواز السفر

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، على أهمية استلام جواز السفر في الوقت المحدد لاستلامه، تفاديا لإلغاء الجواز.
ونبهت الجوازات عبر حسابها في تويتر قائلة : "احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم".
وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، إجراءات استلام جواز السفر المجدد، وذلك عن طريق مراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية.