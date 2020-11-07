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بالفيديو.. المقيطيب: "مشروع القدية سيحقق 30 مليون زائر"

Time منذ 49 دقيقة
Views 1600
بالفيديو.. المقيطيب: "مشروع القدية سيحقق 30 مليون زائر"

عادل الحربي (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة آد لتنظيم المعارض والمؤتمرات عبدالعزيز المقيطيب:" نحتاج إلى التمكين لتحقيق استثمارات من الفرص الضخمة في مجال الفعاليات ".

وأوضح المقيطيب :"  مشروع مثل القدية من المتوقع أن يحقق 30 مليون زائر في 2030 من خلال تطوير كامل للبنية التحتية من فنادق وشقق ومواصلات ".

وأبان أن الفرمولا 1 سيحقق فرص ضخمة في هذا القطاع الواعد في الواقع والمستقبل أيضا، موضحا:" نستثمر مع جهة محلية في تنظيم الفعاليات والمعارض "

وتابع:"  الجائحة أثرت على صناعة الفعاليات في العالم كله، لكنها صنعت أيضا فرصا أخرى ".

 وكان  سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة  أعلن عن استضافة المملكة لسباق السيارات  " فورمولا 1 " في جدة بالعام المقبل.

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أحدث التعليقات

الوطن غالي
صدقت
بندر عماري ابو فيصل
من يوم ترك الهلال ضاع ضيع نفسه بإيده وانتهى خلاص اما عقده مع القادسية تسلية ويعبي جيوبه دراهم جالس يتنقل من نادي لنادي مافلح
ابو فلان
حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ارتفعت بعد نزول موديلات 2021 وهذا غير صحيح ارتفعت بسبب الضريبة وانا متابع للسوق من سنتين على ثلاث انواع من السيارت العائلية المستخدمة ارتفعت كل وحده عشرة الاف إلى 15 الف ريال
abdul
نعم صدقتِ. وهناك شياطين الانس مثل شياطين الجن في الخبث والتضليل . والذي/ التي ت/يبذر ما رزقه/ها الله من فضله جاحدون نعمه وانهم من اخوان الشياطين. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) Al-Israa
واحد منصف
ما هي المشكلة كل الجامعات ممكن تجد مثل هذه الامور

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