بالفيديو.. الفهيد يهاجم حكم المباراة: لم يحتسب فاولات الفتح 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفتح محمد الفهيد على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام الشباب الذي انتزع فوزا ثمينا من الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وقال " الفهيد " خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" فاولات للفتح لا تحتسب عكس الشباب "، موضحا:" مباراة اليوم أكبر من الحكم، وكنا أحق بالفوز ".
ولفت " الفهيد ":" الفتح كان يستحق 3 نقاط "، مضيفا:" ألف مبروك للشباب وهاردلك للفتح ".
وبهذه النتيجة يأتي الشباب في المركز الأول برصيد 10 نقط، في حين يأتي الفتح في المركز الخامس برصيد 7 نقط.