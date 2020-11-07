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بالفيديو.. الفهيد يهاجم حكم المباراة: لم يحتسب فاولات الفتح 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1259
بالفيديو.. الفهيد يهاجم حكم المباراة: لم يحتسب فاولات الفتح 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفتح محمد الفهيد على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام الشباب الذي انتزع فوزا ثمينا من الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وقال " الفهيد " خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" فاولات للفتح لا تحتسب عكس ‎الشباب "، موضحا:"  مباراة اليوم أكبر من الحكم، وكنا أحق بالفوز ".

 

ولفت " الفهيد ":" الفتح كان يستحق 3 نقاط "، مضيفا:" ألف مبروك للشباب وهاردلك للفتح ".

وبهذه النتيجة يأتي الشباب في المركز الأول برصيد 10 نقط، في حين يأتي الفتح في المركز الخامس برصيد 7 نقط.

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أحدث التعليقات

.M.
اكيد ان إلي حدهم وسبب لهم هذا الحادث هم أناس خبثاء وحاقدين وواضح مبيتين النية عليهن والله أعلم
QLQ
... ولايتين
آلو خالد
الله يكفينا شره
زاير
الي مزبلة التاريخ و مرقص النار و الدود وكل طاغي متجبر علي العباد.
QLQ
... الحمد لله ع السلامة

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