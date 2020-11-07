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ترامب يكشف عوامل ساهمت في تغيير نتائح الانتخابات

Time منذ دقيقتين
Views 1092
ترامب يكشف عوامل ساهمت في تغيير نتائح الانتخابات

واشنطن (صدى):
أوضح الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، بعض العوامل التي يرى أنها ساهمت في تغيير نتائج الانتخابات التي ينافس فيها مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وغرد ترامب عبر حسابه قائلا: "أن أعدادا كبيرة من البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج في بنسلفانيا والولايات ذات التقارب الشديد مع بايدن"، مضيفا أن عدم السماح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات سيؤدي إلى تغيير النتائج في العديد من الولايات.

وأكد ترامب أن هناك العديد من الأشياء السيئة قد حدثت خلال الساعات الماضية لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية مثل غلق الجرارات للأبواب والنوافذ المغطاة بورق مقوى سميك، مشككًا في تمتع عملية الفرز بالشفافية القانونية اللازمة.

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أحدث التعليقات

.M.
اكيد ان إلي حدهم وسبب لهم هذا الحادث هم أناس خبثاء وحاقدين وواضح مبيتين النية عليهن والله أعلم
QLQ
... ولايتين
آلو خالد
الله يكفينا شره
زاير
الي مزبلة التاريخ و مرقص النار و الدود وكل طاغي متجبر علي العباد.
QLQ
... الحمد لله ع السلامة

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