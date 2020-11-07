محامي "ترامب": هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها

واشنطن (صدى):
أكد محامي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم السبت، أن هناك 3 آلاف صوت في بنسلفانيا لم يتم التحقق منها.
وفي وقت سابق، قال محامي الرئيس الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت عن فوز جو بايدن بالرئاسة على حساب دونالد ترامب.
و حسم بايدن ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب، ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالي 284 صوتًا انتخابيًا.