بايدن: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة

واشنطن (صدى):
خرج جو باين؛ الرئيس الأمريكي الجديد، اليوم السبت، ليعرب عن سعادته باختياره رئيسًا لأمريكا.
وغرد بايدن فور فوزه قائلا: تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.. سأكون رئيساً لكل الأمريكيين.. ولدينا الكثير من العمل.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت عن فوز جو بايدن بالرئاسة على حساب دونالد ترامب.
وحسم بايدن ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب، ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا، يمتلك بايدن الآن إجمالي 284 صوتًا انتخابيًا.