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الحالات التي يُسمح فيها للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر (فيديو) 

Time منذ ساعة
Views 1747
الحالات التي يُسمح فيها للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر (فيديو) 

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج تحسين العلاقة التعاقدية تحت برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتسمح هذه المبادرة لملايين من العمال بحرية التنقل الوظيفي بعدد من الشروط والحالات التي تم وضعها بدليل تم إصداره من قبل وزارة الموارد البشرية تضمن عدد من الحالات التي يسمح للعامل الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى.

وتضمنت الحالات الآتي: عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توقيع وتوثيق العقد الذي يبلغ 3 أشهر من دخول العامل إلى المملكة على عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

وسمح للعامل الانتقال إلى عمل آخر إذا تغير صاحب العمل أو تم انهاء رخصة العامل الوافد  أو إقامته يسمح له بالانتقال إلي عمل آخر، بينما  في حالة الإبلاغ عن تستر تجاري ولك يكن شريكا في هذه الحالة وكذلك بالحالة الودية المعروفة بموافقة صاحب العمل بالتالي يمكن للعامل الانتقال لعمل آخر.

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أحدث التعليقات

.M.
اكيد ان إلي حدهم وسبب لهم هذا الحادث هم أناس خبثاء وحاقدين وواضح مبيتين النية عليهن والله أعلم
QLQ
... ولايتين
آلو خالد
الله يكفينا شره
زاير
الي مزبلة التاريخ و مرقص النار و الدود وكل طاغي متجبر علي العباد.
QLQ
... الحمد لله ع السلامة

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