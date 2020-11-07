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بالفيديو.. الشباب يغرد في الصدارة بفوز ثمين على الفتح

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشباب يغرد في الصدارة بفوز ثمين على الفتح

نواف السالم (صدى):
حقق فريق الشباب الفوز على فريق الفتح، بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم السبت، خلال منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول والهدف الثالت لصالح الشباب، اللاعب "تركي العمار"، في حين أحرز اللاعب " فابيو مارتيز "، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 78.

كما أحرز الهدف الوحيد لصالح الفتح، اللاعب " سيفان بن دكبة " في الدقيقة الـ 37 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يأتي الشباب في المركز الأول برصيد 10 نقط، في حين يأتي الفتح في المركز الخامس برصيد 7 نقط.

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أحدث التعليقات

.M.
اكيد ان إلي حدهم وسبب لهم هذا الحادث هم أناس خبثاء وحاقدين وواضح مبيتين النية عليهن والله أعلم
QLQ
... ولايتين
آلو خالد
الله يكفينا شره
زاير
الي مزبلة التاريخ و مرقص النار و الدود وكل طاغي متجبر علي العباد.
QLQ
... الحمد لله ع السلامة

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