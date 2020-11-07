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القبض على 3 مواطنين استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1644
القبض على 3 مواطنين استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم ( ثلاثة مواطنين ، جميعهم في العقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من مزح ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ... .. ونعم المضيف والله ، اهل الجود والكرم ، وربنا اجود واكرم ....
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح .. .. ربنا يعوض عليهن مافقدن ..

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