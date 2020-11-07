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كلوب: مواجهة مانشستر ستي الأصعب في العالم

Time منذ 32 دقيقة
Views 1359
كلوب: مواجهة مانشستر ستي الأصعب في العالم

وكالات (صدى):
وصف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بأنها الأصعب.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة:"إنها مباراة صعبة للغاية، هناك أشياء كثيرة مختلفة هذا العام، ولا يمكن مقارنة أي شيء بالعام الماضي أو السابق، أنا أستمتع بهذا النوع من المباريات، لكن هذا لا يجعل الأمر سهلًا، إنها مهمة صعبة حقًا".

وأضاف:"لقد خسرنا على ملعب الاتحاد العام الماضي، لكنها مباراة لا أحب أن أذكر بها الجميع، لكننا كنا قد حسمنا الدوري قبلها بثلاثة أيام وكان ذلك وقتًا مميزًا بالنسبة لنا".

وتابع:"ليس من المهم أن نلعب على ملعبنا أو خارجه، ولكن الأهم هو التحلي بالشجاعة وتنفيذ خطتنا، ولعب كرة قدم، وندافع بكل ما لدينا، وسنحصل على الفرصة".

واستكمل:"إنها مباراة صعبة للغاية، هذه أصعب مباراة في كرة القدم".

وعلى جانب أخر قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي قبل اللقاء :" إنها مباراة مهمة، لكن مثل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يجب عد جميع الأصوات، هناك الكثير من النقاط للعب من أجلها، بالطبع مواجهة مهمة، لكنها المباراة السابعة فقط وهناك الكثير من النقاط للعب".

وأضاف:"نحن نعلم أنه يتعين علينا تقديم أداء جيد للتغلب عليهم، لقد فزنا وخسرنا في الماضي، سنبذل قصارى جهدنا للتغلب عليهم، ليفربول كان أقوى العام الماضي، لقد كان فريقا استثنائيا لفترة طويلة مع مدرب استثنائي، من الجيد مواجهتهم لتحسين مستوانا".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
تهدئة السيدتين
انا
الله يفكنا من بعض اشكالك واضح ان سرعة الشاحنة ماتعدت 90كيلو
سلطان
غريب أمركم وكل هاذا اسمه تعصب
عادل عبدالحي حمزة
عفوا في خدمة صحيفتنا الغالية دائماً
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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